«Фенербахче» поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за трансфер Канте

Комментарии

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран выразил благодарность президенту Турции Реджепу Эрдогану за содействие в осуществлении трансфера полузащитника Н'Голо Канте из саудовского «Аль-Иттихада».

«Наш клуб успешно завершил трансфер Н'Голо Канте, одного из самых значимых игроков мирового футбола. От себя лично и от имени нашего клуба я хотел бы выразить благодарность нашему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за его значительную поддержку в обеспечении успешного завершения этого процесса, который будет способствовать развитию как «Фенербахче», так и турецкого футбола в целом.

Следует отметить, что на протяжении всего этого процесса вера великих болельщиков «Фенербахче» в свой клуб, их сильная поддержка и уверенность, которую они нам вселили, были для нас величайшим источником мотивации и силы. Теперь пришло время проявить эту силу на поле и поддержать нашу команду. Вместе мы будем верить, вместе бороться, и вместе мы добьёмся успеха», – сказано в заявлении Сарана, которое было опубликовано на официальном сайте «Фенербахче».

