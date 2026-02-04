Карвальо: РПЛ — сильная лига. Надеюсь, ЦСКА станет чемпионом, как в мои времена

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо заявил, что ему нравится Мир Российская Премьер-Лига и он до сих пор следит за чемпионатом, в котором ранее выступал. Бразилец считает, что РПЛ — сильная лига. Он выразил надежду, что ЦСКА сможет стать чемпионом России.

— Нравится ли мне российский футбол?

— Мне нравится РПЛ, я до сих пор слежу за ней, даже издалека. Думаю, лига сильная. Надеюсь, ЦСКА снова станет победителем [РПЛ], как это было в наше время, когда я играл, — сказал Карвальо в интервью пресс-службе РПЛ, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, ЦСКА ушёл на зимний перерыв на четвёртом месте в РПЛ.