«Зачем ты взял свисток и вышел судить?» Орлов раскритиковал VAR и судей в РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал работу и взаимодействие арбитров и системы VAR в российском футболе.

«Нужно ли чистое время? Сейчас в РПЛ по 55-56 минут в среднем играют в каждом матче. А сейчас ещё VAR появился. Посмотрите, как с ним обращаются в зарубежном футболе — моментально! За одну-две минуты всё решается. У нас по 8-10 минут… Судья, который стоит рядом, видит: рука или не рука. Но он ждёт решение VAR… Ну возьми ответственность на себя, если ты уверен. А если не уверен, то зачем ты вообще взял свисток и вышел судить?!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».