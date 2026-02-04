Скидки
Футбол Новости

«Аль-Иттихад» обратился к Канте после его перехода в «Фенербахче»

Пресс-служба «Аль-Иттихада» публично обратилась к французскому полузащитнику Н'Голо Канте, который накануне перешёл в турецкий «Фенербахче».

«Спасибо, Н'Голо Канте!» — написала пресс-служба саудовского клуба.

Ранее инсайдер Романо сообщал, что «Фенербахче» и «Аль-Иттихаду» удалось получить зелёный свет от ФИФА на трансфер после закрытия трансферного окна из-за проблем с оформлением документов. Контракт между Канте и турецким клубом заключён до июня 2028 года.

Напомним, сделка не была оформлена в период трансферного окна из-за проблем с документами. После чего турецкий клуб обвинил руководство «Аль-Иттихада» в срыве трансфера.

