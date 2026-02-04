«Связь». Алан Дзагоев объявил о создании телеграм-канала

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев создал личный телеграм-канал. Сейчас Дзагоев работает селекционером армейцев. Во времена карьеры действующего игрока Алан выступал за красно-синих в течение 14 лет.

«Есть ли жизнь после футбола? Есть. Всю карьеру я думал только об игре. Жил от матча к матчу, от тренировки к тренировке. А после футбола ты сам себе хозяин, свободный художник. И эта жизнь тоже может быть классной – любимая семья, работа в селекционной службе ЦСКА, страсть к паделу, бизнес.

Решил, что хочу вам это показать. Я всегда кайфовал от того, что делаю – надеюсь, здесь будет также. Пишите, что вам было бы интересно, я постараюсь чаще делиться контентом. Связь!» — написал Дзагоев.