«Это очень сильное усиление». Александр Бубнов — о Джоне Дуране в «Зените»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о готовящемся переходе нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит». Ранее СМИ сообщили, что стороны достигли договорённости по сделке — это будет аренда с правом выкупа.

— Не будет вторым Жерсоном?

— Да нет. 22 года, забивной, уже прошёл английскую Премьер-лигу (Дуран выступал за «Астон Виллу». — Прим. «Чемпионата»), и там с Роналду уже поиграл. Красавец. Если они его в конце концов возьмут, то это очень сильное усиление будет. Тем более он забивной, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» ушёл на зимнюю паузу в Мир РПЛ, располагаясь на втором месте в турнирной таблице.