Александр Бубнов ответил, нужны ли «Спартаку» новые приобретения после трансфера Сауся

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, необходимо ли «Спартаку» приобретать новых футболистов после перехода крайнего защитника Владислава Сауся из «Балтики».

— Стоит ли «Спартаку» усилить состав команды или, в принципе, одним Саусем можно обойтись?

— Одним Саусем нельзя обойтись по той простой причине, что им нужен, да и любой команде нужен, второй забивной форвард. Хороший. Им нужен, на мой взгляд, хороший опорный полузащитник. Вот. Такого высокого класса, типа Аугусто у «Краснодара». И у них проблемы всё-таки существуют с крайними защитниками.

Посмотрим, где сейчас Саусь будет играть и как он будет играть. Потому что в Калининграде он больше хава играл, чем крайнего защитника. Он практически не играл крайнего. Откуда вы взяли, что он крайний защитник? Он вингер. Причём атакующий, мощный, у него скорость высокая, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».