«Кайсериспор» объявил о переходе Фёдора Чалова

Пресс-служба турецкого клуба «Кайсериспор» объявила о переходе российского нападающего Фёдора Чалова из ПАОКа. Форвард присоединился к команде на правах аренды до конца текущего сезона.

Чалов выступал за ПАОК с 2024 года. В текущем сезоне Фёдор принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с ПАОКом рассчитан до конца июня 2027 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в € 5,5 млн. Фёдор ранее выступал за ЦСКА. Отметим, что этой зимой игроком «Кайсериспора» стал вингер Денис Макаров.