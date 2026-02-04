Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов — о Чалове: турецкий чемпионат для наших неприемлем. Видели, что там Дзюба творил?

Бубнов — о Чалове: турецкий чемпионат для наших неприемлем. Видели, что там Дзюба творил?
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе российского нападающего Фёдора Чалова из греческого ПАОКа в «Кайсериспор». О подписании контракта с форвардом пресс-служба клуба объявила в среду, 4 февраля. Ранее к команде присоединился полузащитник Денис Макаров из московского «Динамо».

— Для Фёдора Чалова переход в «Кайсериспор» — это шаг назад?
— Конечно. Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем. Ты видел, что там Дзюба творил? Полировал скамейку. Джикия? Чуть ли его не в Махачкалу сватали. На мой взгляд, он там тоже дискомфорт испытывает. Это не то, что он в «Спартаке» играл.

Чалов там не проявит себя, в Турции очень тяжело себя проявить. Тем более Федя — это не какой-то уровень. Чем слабее команда, тем в ней тяжелее играть, а Федя даже по российским мерка игрок невысокого уровня. А Макаров? Да нет, это вообще смешно, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Россиянин Артём Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор» с августа по ноябрь 2022 года. Всего форвард провёл за клуб пять матчей и забил один гол. Защитник Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с лета прошлого года.

