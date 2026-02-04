Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Альбасете» высказался о разнице в игре «Барселоны» и мадридского «Реала»
Комментарии

Защитник «Альбасете» Хави Морено, забивший единственный гол своей команды в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Барселоной» (1:2), высказался о разнице в игре каталонского клуба и мадридского «Реала». На предыдущей стадии турнира «сливочные» уступили команде Морено со счётом 2:3.

Кубок Испании . 1/4 финала
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 39'     0:2 Араухо – 56'     1:2 Морено – 87'    

– Похожа ли игра с «Барселоной» с матчем против «Реала»?
– И да, и нет. В конце концов, всё сводится к игре высококлассных футболистов, которые, как вы знаете, могут создать проблемы в любой момент. Правда, в игре «Барселоны» гораздо больше порядка, чем в матче с «Реалом», который немного более хаотичен. Но, с другой стороны, возможно, это даже помогает, потому что они более предсказуемы. Мы знали о количестве передач за спину, которые они делают верхом из штрафной площади на Ламина и Маркуса. Вы знаете их тактику, но пасы постоянно точны независимо от того, насколько вы подготовлены» — приводит слова Морено Sport.es.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

