«Мы заслужили победу». Флик — о матче «Барселоны» с «Альбасете» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселона» Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги матча 1/4 финала Кубка Испании, в котором каталонский клуб одержал победу над «Альбасете» со счётом 2:1.

«Играть в кубковом матче непросто. Мы создали много моментов, нам просто нужно лучше их реализовывать. В итоге, результат получился вполне справедливым. Гол, который забил [Рональд] Араухо поможет ему обрести больше уверенности. Это то, что нужно нам и ему самому. Мы поддерживаем и помогаем ему.

Нам нужно улучшить реализацию моментов, но мы создаём шансы. Мы в хорошей форме и должны продолжать работать. Араухо должен двигаться шаг за шагом, он должен продолжать в том же духе, и мы его поддерживаем. Это был сложный матч, у нас было много моментов. Я горжусь командой, потому что мы играем каждые три дня. Команда всегда готова, мы заслужили победу», — приводит слова Флика Sport.es