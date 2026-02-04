Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы заслужили победу». Флик — о матче «Барселоны» с «Альбасете» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселона» Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги матча 1/4 финала Кубка Испании, в котором каталонский клуб одержал победу над «Альбасете» со счётом 2:1.

Кубок Испании . 1/4 финала
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 39'     0:2 Араухо – 56'     1:2 Морено – 87'    

«Играть в кубковом матче непросто. Мы создали много моментов, нам просто нужно лучше их реализовывать. В итоге, результат получился вполне справедливым. Гол, который забил [Рональд] Араухо поможет ему обрести больше уверенности. Это то, что нужно нам и ему самому. Мы поддерживаем и помогаем ему.

Нам нужно улучшить реализацию моментов, но мы создаём шансы. Мы в хорошей форме и должны продолжать работать. Араухо должен двигаться шаг за шагом, он должен продолжать в том же духе, и мы его поддерживаем. Это был сложный матч, у нас было много моментов. Я горжусь командой, потому что мы играем каждые три дня. Команда всегда готова, мы заслужили победу», — приводит слова Флика Sport.es

