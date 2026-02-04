«Он поразил меня». Главный тренер «Кайсериспора» прокомментировал трансфер Фёдора Чалова

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович высказался о переходе в турецкую команду российского нападающего Фёдора Чалова из греческого ПАОКа. О подписании контракта с форвардом пресс-служба клуба объявила в среду, 4 февраля. Ранее к команде присоединился полузащитник Денис Макаров из московского «Динамо».

«Думаю, Чалов сможет перезагрузить свою карьеру у нас. Фёдор — топ-игрок. Я надеюсь, что в «Кайсериспоре» он станет таким, как прежде. Чалов поразил меня, когда я тренировал «Риеку», и мы играли против ПАОКа. Вижу в нём основного игрока команды», — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.