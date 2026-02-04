Технический директор «Тоттенхэма» Ланге высказался о трансферах на фоне травм в команде

Технический директор «Тоттенхэм Хотспур» Йохан Ланге высказался о влиянии ситуации с травмами в команде на работу клуба в рамках трансферного рынка.

«В начале января мы не ожидали, что у нас будет семь травм за этот месяц. Это, конечно, меняет ситуацию в течение трансферного окна. Очень важно, несмотря на это, не поддаваться панике, потому что, во-первых, игроки возвращаются, и, во-вторых, если вы, скажем так, решите подписать футболиста в стрессовой ситуации, то да, сначала будет казаться, что всё хорошо, но нет смысла приобретать игроков, которые не принесли бы нам пользы в краткосрочной, среднесрочной или даже долгосрочной перспективе. Поэтому, несмотря на то, что все эти травмы очень расстраивают, большинство игроков вернутся в этом сезоне, надеюсь, некоторые очень скоро. Для клуба важно продолжать действовать системно и делать всё возможное, подписывая только тех игроков, которые могут помочь команде сейчас или в будущем», — приводит слова Ланге официальный сайт «шпор».