Главная Футбол Новости

Лапорта — о матче Кубка Испании: «Альбасете» создал нам немало трудностей

Лапорта — о матче Кубка Испании: «Альбасете» создал нам немало трудностей
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал матч 1/4 финала Кубка Испании с «Альбасете», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 2:1. Он отметил, что команда контролировала игру, но соперник создал немало трудностей.

Кубок Испании . 1/4 финала
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 39'     0:2 Араухо – 56'     1:2 Морено – 87'    

«Думаю, мы в значительной степени контролировали игру, но «Альбасете» оправдал ожидания в этом Кубке Испании. Они создали нам немало трудностей. Мы заслуженно победили. Был момент с отменённым голом и сейвом у наших ворот, но это типичный кубковый матч. На выезде, отличная атмосфера. Надеюсь, они хорошо выступят в чемпионате. Это была заслуженная победа, и теперь нам нужно сосредоточиться на полуфинале, а на следующей неделе нас ждёт ещё одна игра», — приводит слова Лапорты Sport.es

«Мы заслужили победу». Флик — о матче «Барселоны» с «Альбасете» в Кубке Испании
