Лапорта — о матче Кубка Испании: «Альбасете» создал нам немало трудностей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал матч 1/4 финала Кубка Испании с «Альбасете», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 2:1. Он отметил, что команда контролировала игру, но соперник создал немало трудностей.

«Думаю, мы в значительной степени контролировали игру, но «Альбасете» оправдал ожидания в этом Кубке Испании. Они создали нам немало трудностей. Мы заслуженно победили. Был момент с отменённым голом и сейвом у наших ворот, но это типичный кубковый матч. На выезде, отличная атмосфера. Надеюсь, они хорошо выступят в чемпионате. Это была заслуженная победа, и теперь нам нужно сосредоточиться на полуфинале, а на следующей неделе нас ждёт ещё одна игра», — приводит слова Лапорты Sport.es