Диего Симеоне высказался о переходе Адемолы Лукмана в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал подписание контракта с нападающим Адемолой Лукманом. Нигерийский форвард перешёл в испанский клуб из «Аталанты».

«Он быстро присоединился к команде, и его физическая сила, скорость, способность изменить ход игры и мощь в финальной трети поля стали сразу заметны. Мы надеемся, что он сможет помочь нам так, как он сам этого хочет, и как мы на это рассчитываем. Я бы хотел, чтобы лидерские группы собрались вместе на благо команды, нужно объединять хороших игроков», – приводит слова Симеоне Sport.es.

Лукману 28 лет. Он играл за «Аталанту» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых отметился 55 голами и 27 результативными передачами. В 2024 году нигерийский футболист в составе «Аталанты» выиграл Лигу Европы. В том же году Лукман был признан лучшим африканским игроком и занял 14-е место в голосовании на «Золотой мяч».