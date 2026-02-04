Скидки
Бубнов: как Макаров 4,5 года в «Динамо» мог получать зарплату 9 млн рублей в месяц?

Бубнов: как Макаров 4,5 года в «Динамо» мог получать зарплату 9 млн рублей в месяц?
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о бывшем полузащитнике московского «Динамо» Денисе Макарове. В зимнее трансферное окно россиянин перебрался в «Кайсериспор» из чемпионата Турции. Туда же 4 февраля отправился экс-форвард ПАОКа Фёдор Чалов.

«Меня, знаешь, что больше всего удивляло? Как Макаров четыре с половиной года в «Динамо» мог получать зарплату 9 млн рублей в месяц? Ну как? Это вопросы к тем, кто его подписывал. Когда он подписал контракт, он понял, что всё, футбол можно заканчивать, у нас всё в порядке, блин», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Денис Макаров выступал за «Динамо» с августа 2021 года. По данным СМИ, бело-голубые заплатили «Рубину» за его переход € 7,5 млн. Всего в его активе 22 гола и 14 результативных передач в 121 матче за московский клуб.

