АПЛ потратила на 689% больше, чем Ла Лига в зимнее трансферное окно
Комментарии

3 февраля закрылось зимнее трансферное окно в ведущих европейских лигах, что позволило подвести итоги расходов клубов. Английская Премьер-лига вновь подтвердила свой статус лидера по трансферным расходам, потратив £ 397 млн (€ 460 млн). Это на 689% больше, чем расходы клубов испанской Ла Лиги, которые составили всего £ 50,3 млн (€ 58,3 млн). Данные приводит Transfer News Live.

Полный рейтинг расходов в зимнее трансферное окно выглядит следующим образом: Премьер-лига — £ 397 млн (€ 460 млн), Серия А — £ 205 млн (€ 238 млн), Лига 1 — £ 88 млн (€ 102 млн), Бундеслига — £ 84,3 млн (€ 97 млн) и Ла Лига — £ 50,3 млн (€ 58,3 млн).

Также стоит отметить, что Чемпионшип, второй дивизион английского футбола, потратил £ 47,1 млн (€ 54,6 млн), что всего на £ 3,2 млн (€ 3,7 млн) меньше, чем Ла Лига.

Эти данные подчёркивают значительный финансовый разрыв между английским футболом и остальными европейскими лигами.

