Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
В «Жироне» подтвердили, что тер Штегену потребуется операция из-за травмы

Комментарии

Голкиперу «Барселоны» Марк-Андре тер Штегену, выступающему в «Жироне» на правах аренды, потребуется операция после травмы, полученной в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (0:1).

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Шаир – 74'    

«В эту пятницу Марк-Андре тер Штегену предстоит операция на подколенном сухожилии, которое он травмировал в матче с «Овьедо». После операции будет определена продолжительность его отсутствия», – сообщает аккаунт «Жироны» в социальной сети X.

Ранее в прессе появлялась информация, что восстановление немецкого вратаря может занять до двух месяцев. Тер Штеген перешёл в «Жирону» 21 января и успел провести два матча — с «Хетафе» (1:1) и «Овьедо» (0:1).

