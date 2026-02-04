В «Жироне» подтвердили, что тер Штегену потребуется операция из-за травмы

Голкиперу «Барселоны» Марк-Андре тер Штегену, выступающему в «Жироне» на правах аренды, потребуется операция после травмы, полученной в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (0:1).

«В эту пятницу Марк-Андре тер Штегену предстоит операция на подколенном сухожилии, которое он травмировал в матче с «Овьедо». После операции будет определена продолжительность его отсутствия», – сообщает аккаунт «Жироны» в социальной сети X.

Ранее в прессе появлялась информация, что восстановление немецкого вратаря может занять до двух месяцев. Тер Штеген перешёл в «Жирону» 21 января и успел провести два матча — с «Хетафе» (1:1) и «Овьедо» (0:1).