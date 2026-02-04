Технический директор «Тоттенхэма» Ланге высоко отозвался о новичке команды Галлахере

Технический директор «Тоттенхэм Хотспур» Йохан Ланге прокомментировал приобретение клубом полузащитника Конора Галлахера в январе.

«Конор — это тот игрок, за которым мы следили уже много лет. Очевидно, у него фантастическая репутация, его опыт как в Премьер-лиге, так и в Ла Лиге, безусловно, помог ему вырасти и как личности, и как игроку. А ещё у него есть опыт выступления за сборную Англии. Так что он, безусловно, способен приносить пользу с первого дня — его энергия, его качество игры в полузащите, работоспособность, то, как он может вести команду вперёд, — уверен, это всё нам поможет. Мы видели Галлахера с первых дней его карьеры. И, конечно, он замечателен и как личность. Конор — лидер. Он был капитаном в начале своей карьеры, и он действительно будет важным голосом в раздевалке в этом сезоне и во многих последующих сезонах», — приводит слова Ланге официальный сайт «шпор».