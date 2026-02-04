Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Технический директор «Тоттенхэма» Ланге высоко отозвался о новичке команды Галлахере

Технический директор «Тоттенхэма» Ланге высоко отозвался о новичке команды Галлахере
Комментарии

Технический директор «Тоттенхэм Хотспур» Йохан Ланге прокомментировал приобретение клубом полузащитника Конора Галлахера в январе.

«Конор — это тот игрок, за которым мы следили уже много лет. Очевидно, у него фантастическая репутация, его опыт как в Премьер-лиге, так и в Ла Лиге, безусловно, помог ему вырасти и как личности, и как игроку. А ещё у него есть опыт выступления за сборную Англии. Так что он, безусловно, способен приносить пользу с первого дня — его энергия, его качество игры в полузащите, работоспособность, то, как он может вести команду вперёд, — уверен, это всё нам поможет. Мы видели Галлахера с первых дней его карьеры. И, конечно, он замечателен и как личность. Конор — лидер. Он был капитаном в начале своей карьеры, и он действительно будет важным голосом в раздевалке в этом сезоне и во многих последующих сезонах», — приводит слова Ланге официальный сайт «шпор».

Материалы по теме
Технический директор «Тоттенхэма» Ланге высказался о трансферах на фоне травм в команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android