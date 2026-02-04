«Вест Хэм Юнайтед» отказался подписать экс-игрока «Манчестер Юнайтед» — talkSPORT

«Вест Хэм Юнайтед» отказался от возможности подписать бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингарда. Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, ряд команд АПЛ отказался от возможного сотрудничества с хавбеком, «молотобойцы» вместо Лингарда предпочли подписать Адаму Траоре. Отмечается, что футболист рассматривает варианты продолжения карьеры вне Европы, поскольку в ряде чемпионатов трансферное окно ещё открыто.

На данный момент Джесси Лингард является свободным агентом, последним его клубом к этому моменту был «Сеул», за который он выступал с 2024 по 2025 год, приняв участие в 67 матчах, в которых забил 19 голов и отдал 10 голевых передач.