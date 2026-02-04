Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм Юнайтед» отказался подписать экс-игрока «Манчестер Юнайтед» — talkSPORT

«Вест Хэм Юнайтед» отказался подписать экс-игрока «Манчестер Юнайтед» — talkSPORT
Комментарии

«Вест Хэм Юнайтед» отказался от возможности подписать бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингарда. Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, ряд команд АПЛ отказался от возможного сотрудничества с хавбеком, «молотобойцы» вместо Лингарда предпочли подписать Адаму Траоре. Отмечается, что футболист рассматривает варианты продолжения карьеры вне Европы, поскольку в ряде чемпионатов трансферное окно ещё открыто.

На данный момент Джесси Лингард является свободным агентом, последним его клубом к этому моменту был «Сеул», за который он выступал с 2024 по 2025 год, приняв участие в 67 матчах, в которых забил 19 голов и отдал 10 голевых передач.

Материалы по теме
Daily Mail назвал клуб АПЛ, претендующий на Рахима Стерлинга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android