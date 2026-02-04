Скидки
Главная Футбол Новости

Месси решил изменить тренировочную программу в «Интер Майами» перед последним ЧМ

Месси решил изменить тренировочную программу в «Интер Майами» перед последним ЧМ
Комментарии

Нападающий Лионель Месси решил изменить свою тренировочную программу в «Интер Майами» для подготовки к чемпионату мира. Капитан клуба МЛС и сборной Аргентины ставит интересы национальной команды выше клубных. По информации издания The Touchline в соцсети Х, 38-летний Месси решил пересмотреть свой тренировочный план, чтобы избежать травм, которые могут повлиять на его выступление на чемпионате мира 2026 года.

Теперь Месси будет уделять больше времени восстановлению, а не физическим и скоростным тренировкам. Аргентинец также получит автономию в принятии решений о том, когда выходить на поле, а когда брать выходной. Эти меры приняты, чтобы свести к минимуму риск пропуска чемпионата мира из-за травмы.

Ранее Месси отметил, что предстоящий чемпионат мира станет последним в его карьере. На данный момент он провёл 196 матчей за сборную Аргентины, забив 115 голов. В составе национальной команды он выиграл предыдущий чемпионат мира и дважды поднимал над головой Кубок Америки.

