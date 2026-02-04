«Они похожи на «Реал» Мадрид в Азии». Бензема высказался после перехода в «Аль-Хиляль»

Нападающий Карим Бензема высказался после перехода из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль», сравнив свой новый клуб в мадридским «Реалом».

«Это хорошая команда с богатой историей, завоевавшая множество трофеев. Они похожи на «Реал» Мадрид в Азии. Всё хорошо, болельщики замечательные, команда играет отлично, у них качественные игроки с правильным настроем.

Эта команда мне нравилась и раньше. Я встречался с ними, когда выступал за «Реал Мадрид», и это был непростой матч. Это была хорошая игра, и у меня остались приятные воспоминания. Сегодня я счастлив, потому что играю за «Аль-Хиляль» – приводит слова Бензема официальный сайт его нового клуба.

Бензема выступает в чемпионате Саудовской Аравии с лета 2023 года, перейдя из мадридского «Реала». В испанском клубе француз стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также выиграл «Золотой мяч». В текущем сезоне в его активе 16 забитых мячей в 21 матче за клуб во всех соревнованиях.