Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эракович перешёл из «Зенита» в «Црвену Звезду» на правах аренды

Эракович перешёл из «Зенита» в «Црвену Звезду» на правах аренды
Комментарии

Защитник Страхиня Эракович на правах аренды перешёл из «Зенита» в «Црвену Звезду». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Срок арендного соглашения футболиста с сербской командой рассчитан до конца нынешнего сезона.

Страхиня Эракович является воспитанником «Црвены Звезды», в системе этого клуба он находился с 2010 по 2023 год. Цвета сине-бело-голубых футболист защищал с 2023-го. Срок действия нынешнего трудового договора серба с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
«Это очень сильное усиление». Александр Бубнов — о Джоне Дуране в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android