Эракович перешёл из «Зенита» в «Црвену Звезду» на правах аренды

Защитник Страхиня Эракович на правах аренды перешёл из «Зенита» в «Црвену Звезду». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Срок арендного соглашения футболиста с сербской командой рассчитан до конца нынешнего сезона.

Страхиня Эракович является воспитанником «Црвены Звезды», в системе этого клуба он находился с 2010 по 2023 год. Цвета сине-бело-голубых футболист защищал с 2023-го. Срок действия нынешнего трудового договора серба с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 7,5 млн.