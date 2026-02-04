Роналду не пропускал тренировки «Аль-Насра», форвард находится в Эр-Рияде — Record

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не бойкотировал тренировки клуба. Как сообщает издание Record португалец принял участие во всех командных занятиях под руководством главного тренера Жорже Жезуша. Ранее нападающий не принял участие в матче 20-го тура Про-Лиги с клубом «Эр-Рияд» (1:0).

По данным источника, Роналду не покидал Саудовскую Аравию, вопреки заявлениям местных СМИ. Ранее сообщалось, что Криштиану может покинуть клуб из-за недовольства трансферной политикой. Сумма отступных в контракте Роналду, по данным прессы, составляет € 50 млн.

В пятницу, 6 февраля, «Аль-Наср» сыграет с клубом «Аль-Иттихад» в рамках 21-го тура саудовской Про-Лиги. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Аль-Хиляля» за 15 туров до конца розыгрыша составляет одно очко.