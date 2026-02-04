Скидки
Главная Футбол Новости

Статистика Страхини Эраковича в «Зените», срок контракта, трансферная стоимость

Комментарии

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в рамках аренды пополнил состав сербской «Црвены Звезды». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой футболиста в санкт-петербургском клубе.

Футболист является воспитанником «Црвены Звезды», на взрослом уровне он выступал за неё с 2019 по 2023 год, а состав сине-бело-голубых он пополнил в 2023-м. За это время защитник принял участие в 85 матчах команды Мир Российской Премьер-Лиги, в которых отдал шесть результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 7,5 млн. В составе «Зенита» Эракович по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Срок действия трудового договора серба с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

