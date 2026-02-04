Скидки
Президент «Барселоны» Лапорта уверен, что «Камп Ноу» станет лучшим стадионом в Европе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о своих ожиданиях относительно обновлённого стадиона «Камп Ноу». Реконструкция арены началась в 2023 году и ещё не завершена. С ноября на стадионе вновь проводятся матчи.

«Мы невероятно гордимся. Это будет лучший стадион в Европе, самый большой, почти на 105 000 мест. Комфортный, безопасный и коммерчески привлекательный. Мы хотим, чтобы на нём проходили крупные финалы. Мы бы очень хотели, чтобы финал Лиги чемпионов 2029 года состоялся на «Камп Ноу», который будет достроен и станет настоящим подарком. И было бы здорово провести там финал чемпионата мира 2030 года. Это будет лучший стадион в мире», — приводит слова Лапорты Sport.es

«Барселона» подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2029 года на «Камп Ноу»
