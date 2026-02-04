Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Canal+ назвал топ-15 лучших вратарей мира в XXI веке. Буффон — второй, Куртуа — третий

Комментарии

Издание Canal+ опубликовал список из 15 лучших вратарей мира в XXI веке. На первой строчке, согласно рейтингу, оказался голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. В тройку лучших также попали вратари Джанлуиджи Буффон и Тибо Куртуа.

Топ-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+:

1. Мануэль Нойер.
2. Джанлуиджи Буффон.
3. Тибо Куртуа.
4. Икер Касильяс.
5. Оливер Кан.
6. Петр Чех.
7. Эдвин ван дер Сар.
8. Фабьен Бартез.
9. Уго Льорис.
10. Кейлор Навас.
11. Ян Облак.
12. Джанлуиджи Доннарумма.
13. Дида.
14. Алисон.
15. Эмилиано Мартинес.

Мануэль Нойер защищает цвета мюнхенской «Баварии» с лета 2011 года. В 2014-м он вместе со сборной Германии стал чемпионом мира.

