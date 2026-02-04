Скидки
Главная Футбол Новости

Технический директор «Тоттенхэма» Ланге: у Соузы очень большой потенциал

Комментарии

Технический директор «Тоттенхэм Хотспур» Йохан Ланге дал комментарий касательно приобретения у «Сантоса» 19-летнего защитника Соузы в январе. Футболист подписал долгосрочный контракт и взял игровой номер 38.

«Мы довольно долго следили за Соузой: как в «Сантосе», так и в составе молодёжной сборной Бразилии. У него очень большой потенциал. Конечно, ему потребуется время, чтобы адаптироваться к английскому футболу, как и большинству игроков, приезжающих сюда, но, опять же, у него очень высокий потенциал, и мы надеемся развивать его в ближайшие годы», — приводит слова Ланге официальный сайт «шпор».

