Канте заработает свыше € 40 млн за три неполных сезона в «Фенербахче» — Sports Digitale

Канте заработает свыше € 40 млн за три неполных сезона в «Фенербахче» — Sports Digitale
Стали известны детали контракта французского полузащитника Н'Голо Канте с турецким «Фенербахче». Хавбек перебрался в клуб Суперлиги из саудовского «Аль-Иттихада» в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание Sports Digitale в соцсети X, француз заработает за два с половиной года в Стамбуле более € 40 млн.

По данным источника, подписной бонус Канте при переходе в «Фенербахче» составил € 14,4 млн. В оставшейся части сезона-2025/2026 француз получит от клуба € 5,5 млн. В двух последующих сезонах зарплата полузащитника будет составлять € 11 млн.

Таким образом, общая сумма, которую футболист получит в турецком клубе за три неполных сезона, составит € 41,9 млн. Напомним, до переезда в Саудовскую Аравию Н'Голо Канте выступал в Англии за лондонский «Челси».

