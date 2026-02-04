Технический директор «Тоттенхэма» Ланге ответил, по какому принципу комплектуется команда

Технический директор «Тоттенхэм Хотспур» Йохан Ланге оценил нынешний состав команды в контексте травмированных игроков и трансферов.

«Да, нужно смотреть правде в глаза, у нас сейчас слишком много травм. Можно сказать, что в последнее время мы подписали немало футболистов, которые готовы давать результат с первого дня. Очевидно, у Пальиньи есть большой опыт выступлений в Премьер-лиге, у Кудуса – тоже большой опыт, у Коло Муани также есть опыт игры на самом высоком уровне, у Хави [Симонса] – отличный опыт выступлений в Лиге чемпионов за «Лейпциг», а теперь к нам пришёл и Конор [Галлахер].

Так что, можно сказать, мы подписали игроков, которые могут сразу же принести пользу команде. Теперь нам нужно найти правильный баланс, поскольку нужны и футболисты резерва, так комплектуется каждая команда. Это сочетание футболистов, которые готовы давать результат уже сейчас, а также молодых игроков и воспитанников академии. Так работают все клубы Премьер-лиги», — приводит слова Ланге официальный сайт «шпор».