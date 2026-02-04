Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Технический директор «Тоттенхэма» Ланге ответил, по какому принципу комплектуется команда

Технический директор «Тоттенхэма» Ланге ответил, по какому принципу комплектуется команда
Комментарии

Технический директор «Тоттенхэм Хотспур» Йохан Ланге оценил нынешний состав команды в контексте травмированных игроков и трансферов.

«Да, нужно смотреть правде в глаза, у нас сейчас слишком много травм. Можно сказать, что в последнее время мы подписали немало футболистов, которые готовы давать результат с первого дня. Очевидно, у Пальиньи есть большой опыт выступлений в Премьер-лиге, у Кудуса – тоже большой опыт, у Коло Муани также есть опыт игры на самом высоком уровне, у Хави [Симонса] – отличный опыт выступлений в Лиге чемпионов за «Лейпциг», а теперь к нам пришёл и Конор [Галлахер].

Так что, можно сказать, мы подписали игроков, которые могут сразу же принести пользу команде. Теперь нам нужно найти правильный баланс, поскольку нужны и футболисты резерва, так комплектуется каждая команда. Это сочетание футболистов, которые готовы давать результат уже сейчас, а также молодых игроков и воспитанников академии. Так работают все клубы Премьер-лиги», — приводит слова Ланге официальный сайт «шпор».

Материалы по теме
Технический директор «Тоттенхэма» Ланге: у Соузы очень большой потенциал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android