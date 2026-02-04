Скидки
«Гамбург» оштрафовал форварда Домпе на рекордную сумму за вождение в нетрезвом состоянии

Полузащитник «Гамбурга» Жан-Люк Домпе получил дисциплинарное наказание за инцидент, связанный с вождением в нетрезвом состоянии. В конце января футболист был остановлен полицией и в ходе проверки на алкотестере в его организме был обнаружен алкоголь. Клуб отстранил француза от матчей после этого нарушения.

Руководство «Гамбурга» провело дисциплинарную встречу с 30-летним игроком. Домпе уведомили о том, что он будет оштрафован на рекордную для клуба шестизначную сумму и не сможет участвовать в матчах Бундеслиги до дальнейшего уведомления.

«Я осознаю, что простого извинения недостаточно. Я не оправдал тех ожиданий, которые возлагались на меня как на образец для подражания. Я допустил серьёзные ошибки и, безусловно, приму на себя все последствия. Мне ясно, как разочарованы клуб, тренерский штаб и все болельщики, которые поддерживали меня до сих пор. Мне искренне жаль. Также хочу извиниться за то, что подвёл команду в этот важный момент», — приводит слова Домпе официальный сайт «Гамбурга».

Футболист также сообщил о своём намерении заняться социальной работой. Ожидается, что Домпе вернётся к тренировкам на этой неделе. «Гамбург» будет следить за его прогрессом и оценивать шансы на возможное возвращение на поле.

