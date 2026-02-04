«Ньюэллс Олд Бойз» планирует подписать Месси в 2027 году, переговоры уже идут

Вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз» Хуан Мануэль Медина заявил, что клуб планирует осуществить трансфер аргентинского нападающего Лионеля Месси в январе 2027 года, а также подтвердил, что переговоры о потенциальном переходе уже начались.

«Мы работаем над тем, чтобы Лео играл за «Ньюэллс» в первой половине 2027 года, но пока ничего больше нет. Этот проект выходит за рамки «Ньюэллс». Это проект для города Росарио, провинции и аргентинского футбола.

Всё зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособной спортивной программы. Были переговоры, идея поднималась, но решений пока нет», — сказал Медина в интервью аргентинскому изданию Toda Pasion.