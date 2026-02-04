Скидки
«Лос-Анджелес Гэлакси» может подписать Каземиро летом 2026 года — Daily Mail

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси» после истечения контракта с «красными дьяволами». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, бразильский хавбек примет решение о своём будущем в конце нынешнего сезона, чтобы рассмотреть все варианты продолжения карьеры. Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе полузащитника по окончании сезона-2025/2026.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года, перейдя из мадридского «Реала». За время выступлений в стане «красных дьяволов» он провёл 148 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 14 результативных передач. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость Каземиро составляет € 8 млн.

