Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов опубликовал пост после посещения матча «Динамо» с «Зенитом» на Зимнем Кубке РПЛ

Смолов опубликовал пост после посещения матча «Динамо» с «Зенитом» на Зимнем Кубке РПЛ
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о посещении матча 1-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором бело-голубые уступили санкт-петербургскому «Зениту» (1:2). Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

«Вчера заглянул на первый матч Зимнего Кубка РПЛ. Встретил много знакомых, со всеми пообщался. С журналистами тоже. А как вам этот турик, смотрели матчи?» — написал Смолов в телеграм-канале, опубликовав фотографии с матча.

Фото: Личный архив Фёдора Смолова

Фёдор Смолов является воспитанником московского «Динамо». Летом 2024 года нападающий перебрался из столичного клуба в «Краснодар», с которым стал чемпионом России. С августа прошлого года экс-игрок сборной России остаётся свободным агентом.

Материалы по теме
Последняя проверка сил перед весной. Чего ждать от Зимнего Кубка РПЛ
Последняя проверка сил перед весной. Чего ждать от Зимнего Кубка РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android