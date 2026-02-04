Смолов опубликовал пост после посещения матча «Динамо» с «Зенитом» на Зимнем Кубке РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о посещении матча 1-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором бело-голубые уступили санкт-петербургскому «Зениту» (1:2). Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов.

«Вчера заглянул на первый матч Зимнего Кубка РПЛ. Встретил много знакомых, со всеми пообщался. С журналистами тоже. А как вам этот турик, смотрели матчи?» — написал Смолов в телеграм-канале, опубликовав фотографии с матча.

Фото: Личный архив Фёдора Смолова

Фёдор Смолов является воспитанником московского «Динамо». Летом 2024 года нападающий перебрался из столичного клуба в «Краснодар», с которым стал чемпионом России. С августа прошлого года экс-игрок сборной России остаётся свободным агентом.