Главная Футбол Новости

Ростов — Ноа, результат матча 4 февраля 2026, счет 3:0, товарищеский матч 2026

«Ростов» разгромил армянский «Ноа» в товарищеском матче на зимних сборах
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ростов» и армянский «Ноа». Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча закончилась победой российской команды со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
3 : 0
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Сулейманов – 26'     2:0 Байрамян – 71'     3:0 Шанталий – 85'    

Счёт в матче открыл нападающий жёлто-синих Тимур Сулейманов на 26-й минуте. Во втором тайме на 71-й минуте полузащитник Хорен Байрамян увеличил преимущество своей команды. Хавбек «Ростова» Даниил Шанталий на 85-й минуте установил окончательный счёт в матче – 3:0.

В следующей встрече, 7 февраля, клуб Российской Премьер-Лиги сыграет с китайским «Циндао».

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Ноа» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Команда заработала 23 очка за 14 игр. На первой строчке находится «Арарат-Армения», у клуба 34 очка.

