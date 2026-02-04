Спортивный директор «Рубина» Дзюба рассказал об адаптации главного тренера Франка Артиги

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба прокомментировал адаптацию Франка Артиги на посту главного тренера казанского клуба.

«Коммуницируем с Артигой несколько раз в день. Ему достаточно комфортно, он влился в работу. Любому тренеру легко вливаться в такую систему, как наша. Команда и тренер знакомятся друг с другом, работа идёт в нормальном формате. Франк хочет сохранить всё хорошее, что было наработано ранее. Работа ведётся в этом направлении. Но только сезон покажет, что получилось, а что нет», — сказал Дзюба в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Испанский специалист возглавил команду в середине января, сменив Рашида Рахимова. На данный момент «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. Команда Артиги в первом матче после зимней паузы 28 февраля сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».