«Рубин» благодаря двум голам Сиве обыграл казахстанский «Женис» в контрольном матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и казахстанский «Женис». Игра проходила в Белеке (Турция). Встреча закончилась победой российской команды со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил нападающий «Рубина» Жак-Жюльен Сиве. Форвард отличился на 35-й минуте. На 48-й минуте Сиве оформил дубль.

В следующей встрече, 8 февраля, казанцы сыграют с узбекистанским «Навбахором».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Женис» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на шестом месте в турнирной таблице. Команда заработала 36 очков за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.