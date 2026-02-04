Скидки
Главная Футбол Новости

Рубин — Женис, результат матча 4 февраля 2026, счет 2:0, товарищеский матч 2026

«Рубин» благодаря двум голам Сиве обыграл казахстанский «Женис» в контрольном матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и казахстанский «Женис». Игра проходила в Белеке (Турция). Встреча закончилась победой российской команды со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 0
Женис
Астана, Казахстан
1:0 Сиве – 35'     2:0 Сиве – 48'    

Первый гол в матче забил нападающий «Рубина» Жак-Жюльен Сиве. Форвард отличился на 35-й минуте. На 48-й минуте Сиве оформил дубль.

В следующей встрече, 8 февраля, казанцы сыграют с узбекистанским «Навбахором».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Женис» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на шестом месте в турнирной таблице. Команда заработала 36 очков за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат», который набрал 59 очков.

