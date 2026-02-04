В «Тоттенхэме» анонсировали активную работу в рамках летнего трансферного окна

Технический директор «Тоттенхэм Хотспур» Йохан Ланге дал комментарий на тему работы клубе в рамках летнего трансферного окна.

«Летний трансферный рынок – это время, когда восемь или девять из десяти игроков меняют клубы, поэтому мы войдём в летнее трансферное окно с большими амбициями по усилению команды. Мы знаем, что будут новые трансферы, новые возможности, поэтому планы уже составлены. У нас есть чёткое представление о том, какие позиции мы хотим усилить. Могли ли мы приобрести ещё одного или двух игроков во время зимнего трансферного окна? Мы бы с радостью так поступили, но это было невозможно.

Поэтому мы с нетерпением ждём лета, а сейчас сосредоточимся на оставшейся части сезона, и это тоже очень важно, потому что у нас большие цели. Мы всё ещё участвуем в Лиге чемпионов. Конечно, мы хотим подняться выше в Премьер-лиге. Уже сейчас мы будем работать, держа в уме летнее трансферное окно», — приводит слова Ланге официальный сайт «шпор».