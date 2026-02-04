Гришин: Чалов вписал своё имя в историю ЦСКА и мечтал уехать в Англию, но что-то сломалось

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на переход нападающего Фёдора Чалова из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор» на правах аренды.

«Однозначно можно говорить, что Чалов — талантливый футболист и хороший нападающий. Но мне кажется, что карьера Фёдора пошла не туда. Он мечтал уехать в Англию, но не вышло — Чалов опустил руки. А потом поехал в ПАОК. Наверное, не нужно было этого делать. Там он совсем потерялся, и переезд в Турцию сейчас — большой шаг назад. В командах, которые стоят на вылет в Турции, карьеру не реанимируют. Обидно, что так получилось. Тот несостоявшийся переход в «Кристал Пэлас» нехорошо сказался на Фёдоре. С другой стороны, надо было закатывать рукава и доказывать здесь, в России.

Хотя Чалов и так вписал своё имя в историю ЦСКА — он в числе лучших бомбардиров клуба. Это уже никуда не денется, но два года в ПАОКе говорят о том, что что-то сломалось. Фёдор и сам опустил руки, это тоже не дело», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в 2019 году Фёдор Чалов мог перейти в лондонский «Кристал Пэлас», но сделка не состоялась. В составе ЦСКА нападающий провёл 263 матча во всех турнирах, в которых забил 89 голов.

В 2024 году россиянин перебрался в греческий ПАОК. В текущем сезоне Фёдор принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с ПАОКом рассчитан до конца июня 2027 года.