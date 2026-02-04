«Интер» оштрафован на € 50 тыс. за инцидент с фанатами на матче с «Кремонезе»

Футбольный клуб «Интер» получил штраф в размере € 50 тыс. за инцидент, произошедший во время матча 23-го тура Серии А с «Кремонезе», который завершился победой миланцев со счётом 2:0. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Во время встречи фанаты миланцев бросили петарду в вратаря «Кремонезе» Эмиля Аудеро, что привело к повреждению ноги 29-летнего итальянца и ухудшению слуха на правое ухо. Спортивный суд наложил штраф на «Интер» не только за использование пиротехнических материалов, таких как дымовые шашки и петарды, но и за то, что эти предметы попали в игрока соперника, что вызвало оглушение Аудеро и остановку матча.

Судья учёл быстрое содействие «нерадзурри» в установлении виновных в инциденте, а также меры по ограждению игроков от происходящего на поле как во время матча, так и после его завершения. Ранее сообщалось, что фанаты «Интера» не смогут посетить три следующих выездных матча своей команды в Серии А после инцидента с броском петарды.