Главная Футбол Новости

«Интер» оштрафован на € 50 тыс. за инцидент с фанатами на матче с «Кремонезе»

«Интер» оштрафован на € 50 тыс. за инцидент с фанатами на матче с «Кремонезе»
Комментарии

Футбольный клуб «Интер» получил штраф в размере € 50 тыс. за инцидент, произошедший во время матча 23-го тура Серии А с «Кремонезе», который завершился победой миланцев со счётом 2:0. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Италия — Серия А . 23-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 16'     0:2 Зелиньски – 31'    

Во время встречи фанаты миланцев бросили петарду в вратаря «Кремонезе» Эмиля Аудеро, что привело к повреждению ноги 29-летнего итальянца и ухудшению слуха на правое ухо. Спортивный суд наложил штраф на «Интер» не только за использование пиротехнических материалов, таких как дымовые шашки и петарды, но и за то, что эти предметы попали в игрока соперника, что вызвало оглушение Аудеро и остановку матча.

Судья учёл быстрое содействие «нерадзурри» в установлении виновных в инциденте, а также меры по ограждению игроков от происходящего на поле как во время матча, так и после его завершения. Ранее сообщалось, что фанаты «Интера» не смогут посетить три следующих выездных матча своей команды в Серии А после инцидента с броском петарды.

