Колыванов: надеюсь, у Чалова получится проявить себя в «Кайсериспоре», но будет непросто

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о переходе форварда Фёдора Чалова из ПАОКа в турецкий «Кайсериспор». Об аренде россиянина было объявлено в среду, 4 февраля. Ранее к команде присоединился экс-полузащитник «Динамо» Денис Макаров.

«Когда Чалов уезжал в Грецию, я не был фанатом этого выбора. У него не очень получилось в ПАОКе. Туда можно уезжать в 33-35 лет. Если бы Чалов уехал в топовый чемпионат, он бы проявил себя лучше. «Кайсериспор» идёт в конце турнирной таблицы. Особо не блещет. Там будет очень сложно себя проявить. Когда ты играл в ЦСКА, боролся за чемпионство, непросто быть лидером и тянуть одеяло на себя в команде как «Кайсериспор». Надеюсь, что у Чалова получится проявить свои лучшие качества. Но будет непросто», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.