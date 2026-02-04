Гришин: президент «Монако» называл молодёжку ЦСКА лучшей в мире, а Чалов там солировал

Бывший футболист и тренер ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе российского нападающего Фёдора Чалова в «Кайсериспор». Команда занимает предпоследнее, 17-е место в таблице чемпионата Турции.

«Для меня как для бывшего тренера Чалова ситуация очень обидная. Вы помните, как мы играли в Юношеской лиге УЕФА против «Монако» с Мбаппе, когда Фёдор четыре гола забил. Мы их обыграли 4:1 в Москве и 5:0 в Монако. Даже президент «Монако» говорил, что тот ЦСКА — сильнейшая команда в юношеском футболе. А Чалов там солировал, был на первых ролях вместе с Жамалетдиновым и Олейниковым.

Вроде Федя нормально перешёл во взрослый футбол, что очень тяжело. А дальше получилось вот так», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в составе ЦСКА Чалов провёл 263 матча во всех турнирах, в которых забил 89 голов. В 2024 году россиянин перебрался в греческий ПАОК. В текущем сезоне Фёдор принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу.