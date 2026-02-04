Страхиня Эракович прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Црвену Звезду»

Сербский защитник Страхиня Эракович, перебравшийся на правах аренды в «Црвену Звезду» из санкт-петербургского «Зенита», прокомментировал своё возвращение на родину. В договоре между клубами также присутствует опция выкупа игрока по истечении срока аренды.

«Впечатления феноменальные, я очень рад снова надеть красно-белую футболку. Я люблю «Црвену Звезду» и всегда хотел играть за неё, но Деян Станкович, безусловно, повлиял на моё возвращение. Впереди у нас много вызовов: отличные матчи, Европа, защита дубля. Надеюсь, что мы достигнем всех наших целей, а также исполним желания каждого болельщика «Црвены Звезды».

Это совсем другое чувство, когда приезжаешь на «Маракану» (неофициальное прозвище футбольного стадиона «Райко Митич» в Белграде. — Прим. «Чемпионата») со сборной и как игрок «Црвены Звезды». Я жажду встречи с болельщиками, хочу играть как можно скорее и видеть их в как можно большем количестве», — сказал Эракович в интервью официальному сайту «Црвены Звезды».