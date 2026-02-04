Скидки
23:00 Мск
Джон Терри стал звездой вирусного видео после поражения «Челси» от «Арсенала»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри оказался в центре внимания после неудачной попытки запечатлеть гол своей команды в полуфинале Кубка лиги с «Арсеналом».

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Хаверц – 90+7'    

Во время просмотра матча на телевизоре он решил записать последние секунды игры на свой телефон. Когда до финального свистка оставались считаные минуты, Терри достал устройство, ожидая увидеть драматический момент, который принесёт победу его клубу. Однако на 90+7-й минуте встречи мяч оказался в сетке ворот «синих», что обеспечило «Арсеналу» победу со счётом 1:0.

Камера Терри вместо ожидаемого ликования запечатлела горечь поражения. Видео стало вирусным благодаря реакции дочери капитана, которая, увидев, что отец снимает, настойчиво просила его не выкладывать запись в интернет. Несмотря на её просьбы, Терри всё же опубликовал видео, которое мгновенно стало популярным среди болельщиков.

Этот матч завершился общей победой «Арсенала» по сумме двух встреч со счётом 4:2, что позволило команде выйти в финал турнира.

