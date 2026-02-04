Эракович обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Црвену Звезду»

Сербский защитник Страхиня Эракович обратился к болельщикам санкт-петербургского «Зенита» после перехода в «Црвену Звезду». Футболист вернулся в родной клуб на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. О сделке было официально объявлено в среду, 4 февраля.

«Спасибо за всё. «Зенит» — чемпион!» — написал Эракович в соцсети, репостнув публикацию о своём уходе из официального аккаунта сине-бело-голубых.

Страхиня Эракович выступал за «Зенит» с июля 2023 года. Всего в его активе 85 матчей за российский клуб во всех турнирах, в которых он записал на свой счёт шесть результативных передач и не отметился забитыми голами.