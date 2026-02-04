Скидки
Труа — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Роналду намерен бойкотировать второй матч подряд за «Аль-Наср» — ESPN

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду планирует бойкотировать второй подряд матч клуба. Причиной этому стало отсутствие чётких гарантий от Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) относительно изменений в управлении командой. По информации ESPN, если в ближайшие недели не будет предоставлено никаких обещаний, Роналду в июне запросит трансфер из клуба.

В пятницу, 6 февраля, «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттихадом». Ранее 40-летний форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом», завершившийся со счётом 1:0. Также сообщалось, что он не принимал участия в тренировке после этой игры.

Роналду выражал недовольство по поводу управления клубом со стороны PIF, особенно в сравнении с конкурентами, такими как «Аль-Хиляль». Он считает, что вмешательство фонда не даёт «Аль-Насру» бороться за чемпионство. Нападающий может рассмотреть возможность перехода в МЛС или европейскую лигу летом. Также ранее появлялась информация о том, что Роналду выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хиляль», считая это нанесением ущерба конкуренции.

