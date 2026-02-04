Спортивный директор «Црвены» рассказал, какую роль Станкович сыграл в переходе Эраковича

Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела прокомментировал переход защитника Страхини Эраковича в белградский клуб на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». С декабря прошлого года командой руководит бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Для меня всегда большая радость, когда мы можем вернуть игрока, выросшего в нашей молодёжной академии и знающего, что такое «Црвена Звезда». Эракович отлично выступал в своём первом сезоне, стал игроком национальной команды, а теперь возвращается к нам более опытным после выступлений в Российской Премьер-Лиге. Страхиня Эракович — отличный игрок, именно тот профиль, который мы искали для усиления обороны. Деян Станкович хорошо его знает, и всё это является необходимым условием для того, чтобы Эракович добился успеха, а также внёс свой вклад в укрепление команды, повышение её конкурентоспособности и продолжение достигнутых нами успехов.

Деян Станкович с самого начала был за возвращение Эраковича, он его очень хорошо знает и продвинул в первую команду «Црвены Звезды». Под его руководством Эракович стал тем, кем он является сейчас, поэтому я верю, что Страхиня под руководством Деяна Станковича будет отлично играть и в этом сезоне», — сказал Мркела в интервью официальному сайту «Црвены Звезды».