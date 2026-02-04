Капитану «Наполи» Ди Лоренцо понадобится операция
Поделиться
Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо в ближайшее время перенесёт операцию. Игрок травмировался в матче 23-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1), покинув поле на 30-й минуте.
Италия — Серия А . 23-й тур
31 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Вергара – 11' 2:0 Гутьеррес – 49' 2:1 Соломон – 57'
«Учитывая время, необходимое для полного восстановления после травмы левого колена, Джованни Ди Лоренцо, по согласованию с клубом, в ближайшие несколько часов перенесёт операцию на левой стопе для устранения ранее существовавшего заболевания», – сообщает официальный сайт «Наполи».
Джованни Ди Лоренцо принял участие во всех матчах «Наполи» в нынешнем сезоне чемпионата Италии. На его счету один гол и одна результативная передача.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 февраля 2026
-
21:40
-
21:29
-
21:17
-
20:51
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:35
-
20:32
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:08
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:40
-
19:39
-
19:37
-
19:29
-
19:25
-
19:25
-
19:17
-
19:14
-
19:07
-
18:51
-
18:51
-
18:38
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:19
-
18:14