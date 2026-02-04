Скидки
23:00 Мск
Капитану «Наполи» Ди Лоренцо понадобится операция

Капитану «Наполи» Ди Лоренцо понадобится операция
Комментарии

Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо в ближайшее время перенесёт операцию. Игрок травмировался в матче 23-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1), покинув поле на 30-й минуте.

Италия — Серия А . 23-й тур
31 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Вергара – 11'     2:0 Гутьеррес – 49'     2:1 Соломон – 57'    

«Учитывая время, необходимое для полного восстановления после травмы левого колена, Джованни Ди Лоренцо, по согласованию с клубом, в ближайшие несколько часов перенесёт операцию на левой стопе для устранения ранее существовавшего заболевания», – сообщает официальный сайт «Наполи».

Джованни Ди Лоренцо принял участие во всех матчах «Наполи» в нынешнем сезоне чемпионата Италии. На его счету один гол и одна результативная передача.

