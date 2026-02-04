Капитану «Наполи» Ди Лоренцо понадобится операция

Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо в ближайшее время перенесёт операцию. Игрок травмировался в матче 23-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1), покинув поле на 30-й минуте.

«Учитывая время, необходимое для полного восстановления после травмы левого колена, Джованни Ди Лоренцо, по согласованию с клубом, в ближайшие несколько часов перенесёт операцию на левой стопе для устранения ранее существовавшего заболевания», – сообщает официальный сайт «Наполи».

Джованни Ди Лоренцо принял участие во всех матчах «Наполи» в нынешнем сезоне чемпионата Италии. На его счету один гол и одна результативная передача.