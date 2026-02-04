Игорь Колыванов: «Зенит» не сможет закончить чемпионат с одним Соболевым

Бывший тренер «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов оценил нынешний состав санкт-петербургского «Зенита».

«У «Зенита» всё нормально. Да, пока один Соболев в нападении, но они работают. Все сейчас готовятся. Уверен, что «Зенит» возьмёт нападающего. Ну не смогут они закончить чемпионат с одним Соболевым. По составу «Зенит» — одна из самых сильных команд. Практически все у них сборники», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В рамках подготовки к весенней части сезона сине-бело-голубые сыграют с «Краснодаром» 6 февраля и с ЦСКА 10 февраля. На данный момент петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице Мир РПЛ.