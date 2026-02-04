«Дом — это лучшее». Эракович — после перехода из «Зенита» в «Црвену Звезду»

Сербский защитник Страхиня Эракович высказался о своём возвращении в «Црвену Звезду». Пресс-служба белградцев объявила об аренде футболиста у санкт-петербургского «Зенита» в среду, 4 февраля. В соглашении также присутствует опция выкупа прав на игрока.

«Дом — это лучшее. Давайте вместе добьёмся новых побед», — написал Эракович в своём аккаунте в соцсети, поделившись фотографиями с презентации в качестве игрока «Црвены Звезды».

Страхиня Эракович выступал за «Зенит» с июля 2023 года. Всего в его активе 85 матчей за российский клуб во всех турнирах, в которых он записал на свой счёт шесть результативных передач и не отметился забитыми голами.